“Pesche per divorziati”: spot Esselunga, l’ironia livornese al banco della frutta

Livorno, 29 settembre 2023 – Banco da Pierino, uno dei fruttivendoli più conosciuti del mercato ortofrutticolo di piazza Cavallotti, ha cavalcato subito la campagna pubblicitaria fatta da Esselunga che ha diviso l'opinione pubblica.

Al centro dello spot c'è Emma, una bambina che fa comprare la pesca alla mamma poi la porta al papà pronunciando le parole 'Te la manda la mamma'.

L'ironia livornese non si fa attendere. E sul banco le casse di pesche hanno due cartelli. “Pesche per divorziati”, si legge. Ma anche “Questa è pe mi pa’”, che in gergo livornese significa “Questa è per il mio papà”.

Un tocco labronico dunque nell’ambito del dibattito che è scaturito dallo spot, che è stato accompagnato sui social anche da tantissimi meme.