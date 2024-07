Estate, è traffico caos sul Romito. E c’è chi fa anche l’inversione a U

Livorno, 29 luglio 2024 – Fine settimana, sul Romito è sempre bollino nero per il traffico. Auto, scooter, camper, anche biciclette; è un groviglio di due e quattro ruote che formano un lungo serpentone dai Rex fino a Castel Sonnino. Si procede, lentamente, a passo d’uomo. A volte invece l’attesa è lunga, finestrini chiusi, aria condizionata a palla nelle auto piene di borsone, ombrelloni e cappelli per trascorrere una giornata di mare sul Romito, quella scogliera che tanto piace non solo ai livornesi per l’acqua limpida, le calette protette e le vasche rilassanti.

Anche ieri, volendo toccare con mano come si muovessero gli appassionati di mare s tintarella, siamo andati - in scooter - a controllare. Auto parcheggiate ovunque, ovviamente, c’è fame di spazi in una strada d’altri tempi; gli scooter la fanno da padroni, perchè possono sorpassare - quasi sempre - sgattaiolare anche a destra per superare pullman di linea, camper che non perdono l’occasione di attraversare la litoranea per un bel colpo d’occhio.

Motorini parcheggiati anche in esima fila, ogni fazzoletto d’asfalto è utilizzato per fermare i mezzi. Ma, anche se la stragrande maggioranza degli automobilisti è disciplinato, c’è chi osa manovre veramente azzardate e molto pericoloso. Come si vede dalla foto, un pericolosissimo ingresso nella carreggiata opposto nel punto in cui c’è la doppia striscia.

Sono queste le manovre che non lasciano scampo e che rischiano di trasformare una domenica di relax e divertimento in una tragedia. Purtroppo l’incubo traffifo sul Romito non si supera nemmeno se da fine giugno è scattata l’ordinanza della prefettura che vieta la circolazione ai Tir dalle 7 alle 22 fino al 31 agosto.

Complicato il viaggio verso sud, ma anche nel tardo pomeriggio quando il sole volge al tramonto e dopo una bella rosolata sugli scogli, il rientro è lungo. Il Romito rappresenta un imbuto anche in direzione nord. Non resta che armarsi di tanta pazienza, è il pegno da pagare per un tuffo speciale. Il problema però è la sicurezza, serve molta attenzione, in auto si rischia un tamponamento, ma in scooter o moto il pericolo è maggiore anche in caso di piccoli incidenti.