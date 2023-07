Eugenia e Giovanna: “La nostra vita da gemelle” / Video

Livorno, 8 luglio 2023 - A Livorno le gemelle Pini, Eugenia e Giovanna. Due gocce d’acqua. Molto più che sorelle, compagne di vita. Sempre pronte a sostenersi a vicenda. Il Telegrafo le ha intercettate per una breve intervista poco istanti prima che si recassero ai Bagni Pancaldi, lo stabilimento dove vanno «sin da piccoline». Entrambe vestite uguali, stessa capigliatura, stesse scarpe estive, montatura degli occhiali identica.

Come identico è il mestiere svolto per oltre 40 anni: Eugenia e Giovanna sono entrambe «maestre in pensione». Una passione per l’insegnamento comune per le due sorelle che si raccontano ai nostri microfoni, svelando aneddoti di infanzia, ciò che le unisce tutt’oggi e anche le differenze caratteriali che le contraddistinguono, «del tutto normali», non influenti in alcun modo su un rapporto, il loro, più unico che raro.