Evade dai domiciliari, trovato con la cocaina. Trentenne arrestato nel Livornese

Rosignano Marittimo (Livorno), 12 gennaio 2025 - Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rosignano Marittimo (Livorno) per evasione, dopo essere stato trovato in possesso di cocaina. L'uomo, con precedenti per spaccio di stupefacenti, dall'inizio del 2024 stava scontando una pena per reati contro la persona e non avrebbe potuto lasciare l'abitazione di residenza se non in determinate fasce orarie legate a esigenze di lavoro e di vita. Secondo quanto ricostruito, però, qualche giorno fa, al momento del controllo serale eseguito dai carabinieri, il 36enne era stato sorpreso in un altro luogo e in possesso di cocaina. Arrestato in flagranza per evasione, il giudice del tribunale di Livorno ha disposto la custodia cautelare in carcere al posto della detenzione domiciliare.