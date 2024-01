Falciata sulle strisce da uno scooter

Livorno, 13 gennaio 2024 – Pedone investita sulle strisce in pieno centro. E’ quanto accaduto ieri mattina in via Giovannetti, uno degli svincoli che porta a Piazza della Repubblica. Intorno alle 9.30 è stato allertato il numero unico di soccorso perché una donna di 40 anni è stata investita da uno scooter, sulle strisce pedonali, mentre stava attraversando la strada, creando disagi al traffico cittadino, in una delle arterie principali della città.

Giusto il tempo di mettere in sicurezza la scena e consentire agli operatori sanitari e ai vigili di adempiere alle loro funzioni. A stretto giro rispetto alla segnalazione è intervenuta l’unità di soccorso Delta non medicalizzata della Misericordia, evidentemente, da protocollo, il mezzo libero più vicino rispetto al luogo dell’incidente. Lo scontro pedone-scooter è stato di entità importante stando alla ricostruzione dell’accaduto, tanto da richiedere l’intervento dei soccorritori.

La 40enne investita è stata immobilizzata con i presidi sanitari utili e posizionata nella barella rigida spinale. I soccorritori hanno riscontrato nella signora un trauma cranico e un trauma al bacino dovuto all’impatto del corpo col mezzo, senza mai perdere coscienza. Caricata in ambulanza, la donna è stata condotta in Pronto soccorso per ricevere le cure necessarie, con codice minore e inferiore rispetto al rosso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo fonti del corpo, anche la persona alla guida dello scooter sarebbe finita a terra per l’impatto, non abbandonando quindi il luogo dell’incidente. Anzi, anche lo scooterista è stato condotto poi in ospedale, avendo riportato anche lui ferite (seppur non gravi) che necessitavano le cure dei sanitari del pronto soccorso.