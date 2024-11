Falsi contratti per l’energia elettrica a suo nome, i carabinieri scoprono il truffatore

Isola d’Elba, 5 novembre 2024 – I carabinieri di Marciana Marina hanno denunciato a piede libero un giovane di origini campane per sostituzione di persona. L’operazione è iniziata quando una persona residente in zona si è rivolta ai carabinieri dopo ricevuto dal proprio gestore energetico notizia di richiesta di passaggio ad altro operatore per alcune utenze a lui in uso. L’uomo, sicuro di non aver richiesto disdette e successivi passaggi di fornitura, si sarebbe insospettito richiedendo al suo gestore documentazione che lo riguardava, così accorgendosi che in effetti a suo nome erano stati stipulati diversi contratti, verosimilmente a distanza, con un diverso operatore energetico e con firme false.

Inoltre, anche i dati contenuti nel contatto sarebbero risultati non corrispondenti a quelli della persona frodata. Pertanto la vittima, disdetti i contratti fraudolenti si è rivolta ai carabinieri di Marciana Marina che sono riusciti a risalire all’identità dell’indagato (che ha precedenti specifici in materia di delitti contro il patrimonio, truffa e frodi).