Ferito a coltellate, arrestato un 27enne

Livorno, 21 agosto 2023 – E’ un 23enne tunisino senza fissa dimora l’uomo arrestato e portato in carcere alle Sughere per l’accoltellamento di domenica pomeriggio in via Donnini. L’arrestato ha diversi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e connessi agli stupefacenti.

La polizia lo ha arrestato il giorno dopo l’accoltellamento, vittima un moldavo, che potrebbe essere scaturito dopo una lite per un debito non saldato di circa duemila euro.