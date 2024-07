Celebrata a Livorno la festa della Polizia Municipale

Livorno 1 luglio 2024 - Si è celebrato a Livorno lunedì mattina 1 luglio l'anniversario di fondazione del Corpo della Polizia Municipale. La Comandante Annalisa Maritan ha sottolineato nel suo intervento "l'impulso dato alle assunzioni di personale per la copertura della pianta organica. Con l'ingresso nel Corpo di 27 neo assunti è stato completato il piano assunzioni arrivando così a 213 unità in servizio contro le 179 del 2019". Facendo un bilancio del lavoro della Polizia Municipale tra il maggio 2023 e il maggio 2024 emerge un incremento dei servizi: gli interventi richiesti per gli incidenti stradali sono passati dai 1656 del 2023 a 1737 nel 2024. Le sanzioni elevate per sosta sugli attraversamenti pedonali sono passate dalle 1947 del 2023 alle 2800 del 2024.

9 foto Livorno, la festa della polizia municipale (Foto Novi)

I sinistri rilevati sono leggermente calati: dai 1531 del 2023 ai 1518 di quest'anno. Sono invece aumentate le omissioni di soccorso nei sinistri stradali: da 28 nel 2023 a 49 quest'anno, praticamente quasi raddoppiati.