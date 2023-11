Feste alla pista di ghiaccio: le iniziative e gli orari

Livorno, 28 novembre 2023 – Con l’inaugurazione della pista di pattinaggio di piazza della Repubblica, sono iniziate le attività per le festività natalizie 2023 organizzate da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto dell’Amministrazione Comunale. I 650 mq di ghiaccio resteranno a disposizione di bambini e adulti fino 21 gennaio 2024. La società viareggina Winters, che ha allestito la pista, ha fatto sapere che metterà a disposizione delle scuole cittadine 3500 biglietti omaggio.

La pista sarà aperta nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, il venerdì e il sabato fino alle 24, domenica dalle 10 alle 22. Nel periodo natalizio, nei festivi e prefestivi, l’apertura sarà dalle 10 alle 24. In pista ci saranno anche Babbo Natale e la Befana per offrire caramelle e dolcetti ai più piccoli accompagnati da pinguini tutor per aiutarli a muovere i primi passi sul ghiaccio. Per San Silvestro non mancherà l’apertura speciale della pista dalle 22 alle 3 del mattino. Il 15 dicembre alle 17.30 è prevista l’esibizione di “Ghiaccio spettacolo”. Una serata speciale che unisce eleganza, abilità e spettacolarità e vedrà la partecipazione di sette pattinatori professionisti, tra cui artisti del calibro di Alice Velati e Marco Garavaglia. Alice e Marco, con la loro vasta esperienza negli spettacoli dal vivo e nelle produzioni televisive, promettono di regalare momenti di pura magia e di estrema abilità tecnica. Ogni performance loro e degli altri membri del cast sarà un’esibizione unica di grazia, forza e creatività, promettendo di lasciare il pubblico a bocca aperta. In piazza della Repubblica sarà presente anche la Ruota panoramica che sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 24.

Piazza XX Settembre, invece, ospiterà, fino al 7 gennaio, il Villaggio di Natale con stand e giostre.