Fiamme sul traghetto verso l’Elba. Panico per 300 passeggeri: salvi

PIOMBINO (Livorno)

Paura ieri pomeriggio a bordo del traghetto veloce della Corsica Sardinia Ferries per un incendio in sala macchine. La nave alle 15.15 era in partenza dal porto di Piombino per l’Elba quando un fumo nero ha iniziato a uscire dalle prese d’aria sulle fiancate. Immediato l’allarme. E’ scattato il piano di sicurezza con l’evacuazione di 274 passeggeri ed equipaggio. I passeggeri sono stati fatti salire sul ponte superiore ed evacuati con uno scivolo gonfiabile (simile a quello degli aerei) messo in opera dai soccorritori. Al porto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco con autoscale e un elicottero, carabinieri, Guardia Costiera, 118. Fondamentale anche la collaborazione delle squadre degli ormeggiatori del porto. Alla fine solo una persona ha riportato leggere abrasioni mentre scendeva dallo scivolo e un’altra è stata colta da una crisi di panico, ma nessuno è stato ricoverato in ospedale.

Anche una persona disabile e le famiglie con bambini piccoli hanno potuto lasciare la nave senza rischi, grazie alla macchina dei soccorsi che ha funzionato bene ed è stata molto rapida. "Per fortuna – ha affermato il prefetto Dionisi – non ci sono stati danni ai passeggeri e all’equipaggio, grazie anche al tempestivo intervento del personale del traghetto che ha fatto immediatamente rientro in porto per mettere in sicurezza l’imbarcazione e agevolare le operazioni di sbarco. La macchina dei soccorsi è stata immediatamente operativa, consentendo di far evacuare i passeggeri in maniera sicura, nonostante la mancata apertura del portellone principale del traghetto. Grazie al personale dell’equipaggio, rimasto a bordo per assistere i vigili del fuoco di Livorno, si è riusciti a localizzare l’incendio e a spegnerlo".

Nessun problema per gli altri traghetti e chiaramente nessun problema per la nave rigassificatrice Snam che ieri stava ricevendo un carico di Gnl da una gasiera. Le auto per ora sono rimaste sul traghetto, serviranno verifiche sulla sicurezza e sulla bonifica dell’incendio, prima di procedere allo sbarco. I passeggeri hanno ricevuto assistenza alla stazione marittima, ma la loro vacanza, purtroppo, non è potuta neppure iniziare.

Francesco Marinari

Luca Filippi