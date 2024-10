Il porto, l’uomo, la fortezza. Ciak si gira sul lungomare di Livorno

Livorno, 6 ottobre 2024 – Un documentario per raccontare la città di Livorno, pennellando alcuni dei suoi tratti più caratteristici e iconici, quelli che sono abituati a ’raccontarla’ ai visitatori praticamente da sempre. E che sono pronti a farlo ancora, diventando protagonisti di un’opera di regia. Viene infatti girato in questi giorni (fino al 30 ottobre) sul lungomare, il documentario.

Si intitola “Livorno - Il porto, l’uomo, la Fortezza - I Episodio“ e si tratta di una produzione Vertical film, società che ha sede a Berlino, in Germania. Le riprese inquadreranno la Terrazza Mascagni, lo Scoglio della Regina e altri luoghi limitrofi incastonati nel quartiere Venezia, così come anche la Darsena Vecchia e, naturalmente, la Fortezza Vecchia. Le riprese hanno avuto inizio nella giornata di ieri e, come già detto, proseguiranno fino alla fine del mese di ottobre. Naturalmente dovranno essere escluse le riprese panoramiche delle aree attinenti a zone/infrastrutture militari, nel rispetto delle normative di Stato sulla tutela della sicurezza militare.

Il Comune, attraverso lo “Sportello cinema“, fornisce il supporto amministrativo e logistico alle produzioni televisive e cinematografiche, nazionali ed internazionali, che manifestano la volontà di girare a Livorno. Non è la prima volta che la nostra città diventa palcoscenico ideale per iniziative televisive e cinematografiche, basta pensare all’ultimo caso ovvero quello della fiction “Sono una madre“ con Vanessa Incontrada. Qui l’attrice interpreta un’ispettrice di polizia alle prese con una serie di casi da risolvere, fronteggiando allo stesso tempo la sua vita privata: un’opera per la televisione che è stata in parte girata a Livorno e nello specifico lungomare, Scoglio della regina, zona Venezia ma anche cimitero dei Lupi, piazza dei Domenicani e area del Municipio.

Irene Carlotta Cicora