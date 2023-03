Fine settimana al porto de’ Medici dedicato alle birre artigianali

Un weekend dedicato alle birre artigianali: il 18 e 19 marzo il porto turistico di Rosignano Solvay ospita la prima edizione del Marina Cala de’ Medici Beer Fest. L’occasione per scoprire ed assaggiare le birre di quattro birrifici artigianali toscani: Luppolo di Mare, il primo birrificio agricolo della provincia di Livorno; Vapori di Birra, di Sasso Pisano, che impiega il vapore geotermico come fonte primaria di energia; Birrificio Valdarno Superiore, che propone birre ad alta fermentazione ispirate al proprio territorio, tra i pochissimi birrifici Italiani con un pozzo privato che attinge direttamente nelle falde delle sorgenti locali; Radical Brewery, ’made in Lucca’, che è anche azienda agricola e autoproduce le materie prime, orzo e luppolo. La due giorni al porto di Rosignano si tiene tra l’altro all’indomani della festa di San Patrizio della vigilia dell’Italy Beer Week. Al fianco dei birrifici artigianali non può mancare l’area food. Nella piazza del porto saranno presenti lo stand della Pro Loco Io Amo Rosignano Solvay. E poi la musica. Sabato dalle 17 dj set con Niky e dalle 19 è in programma Leandro Bartorelli Show con Fabio Marchiori al piano, Luca Forni alla chitarra e Emanuele Bernardeschi alla voce; la domenica dj set con Samuele Pedroni.