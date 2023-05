Fiom: "Elezioni nulle". Il sindacato fa ricorso per il voto alle Acciaierie di Piombino

Piombino (Livorno), 31 maggio 2023 – Elezioni Rsu in Jsw Steel Italy a Piombino, per la Fiom sono "da ritenersi nulle".

"A seguito dei riscontri effettuati, abbiamo fatto formale ricorso alla Commissione elettorale avverso le decisioni assunte riguardo la elezioni alle acciaierie Jsw Steel a Piombino - spiega Massimo Braccini segretario generale Fiom Livorno - ci risulta che i lavoratori che sono andati a votare non abbiano firmato l’apposito elenco messo a disposizione dalla direzione aziendale, così come previsto dalle norme che regolano la materia.

Non vi sono quindi riscontri formali rispetto a chi si è recato alle urne, poiché mancano le firme degli elettori.

Il fatto è da ritenersi grave in quanto i lavoratori Jsw sono in gran parte in cassa integrazione da anni, e quindi più che mai era necessario un riscontro oggettivo di ognuno. Il seggio elettorale aveva il dovere di far firmare l’elettore che ha votato quale prova dell’avvenuta votazione. In mancanza di tale riscontro, così come è avvenuto, le elezioni sono da ritenersi nulle a tutti gli effetti".

Saremmo di fronte quindi a un colpo di scena clamoroso. Vedremo gli sviluppi. Probabilmente si tornerà a votare.

Ricordiamo che alle elezioni per il rinnovo delle Rsu in fabbrica il primo sindacato è risultato la Fim-Cisl con 6 delegati, seguita dalla Uilm-Uil con cinqie delegati, poi la Fiom-Cgil con tre delegati e l’Usb che ha conquistato un delegato.

La Uilm ha commentato così il ricorso della Fiom alla Commissione elettorale. "Abbiamo appreso da pochi minuti che il segretario della Fiom Livorno Masimo Braccini ha chiesto l’annullamento delle elezioni in Jsw a seguito della mancata firma degli elettori sul registro degli aventi diritto. Quest’operazione è prevista nel regolamento ma è pur vero che fino ad oggi non era mai stata effettuata né richiesta, anche per evitare che le troppe file al seggio riducessero il numero dei votanti. Daremo il nostro giudizio soltanto dopo essersi confrontati e avere ascoltato le decisioni della Commissione elettorale. Giovedì 1 giugno ci incontreremo con le Rsu Uilm uscenti, nei primi giorni della prossima settimana ci incontreremo con i nostri candidati e le Rsu Uilm elette, e giovedì 8 giugno ci confronteremo con tutto il Consiglio Territoriale Uilm Livorno".

m. p.