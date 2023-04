"Fioriere e alberi usati come pattumiere", protesta da piazza XX Settembre

Livorno, 16 aprile 2023 – “Le fioriere con gli alberelli di olivo usate come pattumiere da incivili".

È la denuncia, l’ultima solo in ordine di tempo, che arriva dai residenti in piazza XX Settembre, inorriditi da quello che hanno trovato nei grandi vasi davanti al sagrato della chiesa di San Benedetto.

L’area è ormai presa di mira da vandali e frequentatori che ci bivaccano durante la notte bevendo alcolici, abbandonando bottiglie, lattine e rifiuti ovunque. Rifiuti anche organici.

Ora anche le fioriere sono state trasformate in pattumiere. Ogni mattina i parrocchiani di San Benedetto hanno il loro da fare per ripulire. Un vero peccato per un angolo di Livorno che un tempo aveva ben altro aspetto.