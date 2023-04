Folle carambola all’alba in via delle Sorgenti, danneggiati cinque veicoli

Livorno, 3 aprile 2023 – Poteva mancare un incidente anche nella notte fra sabato e domenica a Livorno? Certo che no. Non ci facciamo mancare nulla infatti. Fortuna ha voluto che nessuno sia rimasto seriamente ferito, ma i danni, ancora una volta, sono stati notevoli.

Uno dei cinque veicoli danneggiati in via delle Sorgenti (Foto Lanari)

Erano più o meno le 4 di oggi, domenica 2 aprile, quando in via delle Sorgenti in molti si sono svegliati di soprassalto a causa di un botto spaventoso in strada. Il conducente di un'auto, una Golf bianca, infatti, per motivi in corso di accertamento, ne ha perso il controllo e si è schiantato contro ben cinque veicoli parcheggiati fra il bar Biondi e la sala del bowling. L'uomo alla guida è uscito illeso, ma alcuni residenti hanno subito telefonato al 112 appena si sono resi conto dei danni devastanti provocati dalla carambola. E’ intervenuta la polizia, l’uomo era in preda ai fumi dell’alcol.