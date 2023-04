“Fumo dal generatore per l’antenna in via Calatafimi”, i residenti chiamano i vigili del fuoco

Livorno, 17 aprile 2023 – I vigili del fuoco sono intervenuti in via Calatafimi, chiamati dai residenti, perché ai piedi del ripetitore per la telefonia Iliad (installato due anni fa tra proteste) è stato attivato un generatore per alimentarlo che emette fumi maleodoranti.

È successo in occasione del black out di sabato in via degli Archi e in Borgo San Jacopo.

“Il generatore – hanno contestato i cittadini – ha un elevato impatto ambientale".

L'intervento dei pompieri in via Calatafimi

Già l’anno scorso fu presentata una petizione firmata da circa 590 residenti nella zona di via Calatafimi che chiedevano la rimozione dell’antenna per interesse di salute pubblica. L’amministrazione comunale in quella circostanza fece presente – tramite l’assessora Giovanna Cepparello – che dai controlli effettuati risulta che “i livelli di emissione dell’antenna Iliad sono ben al di sotto dei limiti previsti”.