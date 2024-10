“Aggrediti a bottigliate”. Troupe di ‘Fuori dal coro’ salvata dall’intervento dei vigili

Livorno, 14 ottobre 2024 – L’intervento della polizia municipale di Livorno ha evitato che l’aggressione verbale da parte di alcuni extracomunitari in piazza Garibaldi, alla troupe della trasmissione ’Fuori dal coro’ di Rete 4, potesse degenerare in violenza fisica. E’ successo sabato intorno alle 19. La troupe era accompagnata dal consigliere Alessandro Perini di Fratelli d’Italia che ha documentato alcune fasi di ciò che è accaduto con un video sul suo profilo fb.

La polizia municipale ha fatto scudo alla troupe minacciata

La troupe, guidata dalla inviata Cristina Mastrandrea, probabilmente era stata già notata la mattina quando aveva fatto un primo sopralluogo, con varie interviste sula situazione del quartiere. Quando la giornalista e i cameramen (insieme a persone della sicurezza) sono tornate in piazza Gaibaldi, due persone hanno iniziato a lanciare oggetti come un accendino e bottiglie di vetro che si sono infrante sull’asfalto. Sono proseguiti poi i lanci di bottiglie e il gruppo si è allargato con altre persone che gridavano insulti nei confronti degli inviati della trasmissione tv. L’intervento della polizia municipale ha evitato il peggio, proteggendo la troupe. Subito dopo sono arrivati anche gli agenti della Digos per identificare le persone che avevano lanciato oggetti. E Perini spiega diu aver sporti denuncia dei fatti alla polizia.

“Esprimiamo piena solidarietà al consigliere di Fratelli d’Italia di Livorno Alessandro Perini e alla troupe della trasmissione Fuori dal Coro che, durante una ripresa televisiva in zona Garibaldi, sono stati aggrediti da alcuni spacciatori nordafricani. Solo la presenza di due agenti della Municipale, che hanno chiamato rinforzi, ha evitato che la situazione degenerasse. I cittadini sono ostaggio della criminalità nelle città del Pd, che sono le più pericolose in Italia”. Lo dichiara in una nota il senatore Marco Lisei, commissario di Fratelli d’Italia nella provincia di Livorno.

L.F.