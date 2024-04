Furti in serie nei garage, un arresto. Le indagini dei carabinieri e i video

Livorno, 13 aprile 2024 – Su ordine dalla Procura di Livorno, i carabinieri della Stazione Centro hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne livornese, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ribattezzato il ’ladro seriale dei garage’. È stato accusato di avere messo a segno 8 furti aggravati in garage privati a Livorno e di ricettazione tra il 7 settembre 2023 e il 28 febbraio di quest’anno, nonché di evasione continuata dagli arresti domiciliari tra il 24 e il 26 febbraio 2023.

Il primo colpo risale al 7 settembre 2023, quando l’uomo sarebbe entrato nel garage di condominio di via Giovanni del Fantasia, portando via una mountain bike e una latta di olio d’oliva da 5 litri;il 18 settembre avrebbe visitato un altro garage condominiale, da cui avrebbe sottratto, dopo avere commesso una effrazione del cancello, una significativa quantità di integratori. Il 10 novembre 2023 l’uomo sarebbe tornato nel medesimo condominio e, dopo aver forzato la saracinesca di un altro garage, si sarebbe appropriato di utensili e un casco. Un altro furto, di una bicicletta elettrica del valore di circa 550 euro, portata via da un’autorimessa di via Maggi, è avvenuto il 3 ottobre 2023. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una persona, prontamente riconosciuta dai carabinieri: il 43enne. Sono seguiti altri due furti di bici: da un condominio di via Redi e da un garage di via Crispi il 13 ottobre. Nel secondo caso era una bici elettrica del valore di 1.200 euro. Infine il 3 gennaio di quest’anno l’uomo è stato sorpreso dai carabinieri nei pressi di un bar dove c’era bicicletta della quale era stato denunciato il furto. E il 28 febbraio l’uomo avrebbe colpito in una garage in via Salvini, dopo essere notato da un condòmino.