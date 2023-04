Ruba ambulanza per andare a ballare, Salvini: “Gli servirebbe un anno di servizio militare”

Porto Azzurro (Livorno), 27 aprile 2023 – “A questo ragazzo serve scontare civilmente e penalmente le eventuali condanne per il furto dell’ambulanza. Ma gli servirebbe anche un anno di servizio militare”. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini commenta quanto accaduto all’Isola d’Elba, dove un ragazzo ha rubato un’ambulanza per andare in discoteca, caricando sul mezzo anche altri amici. “Per l’imbecillità non c’è norma che tenga”, dice Salvini.