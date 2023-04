Ruba l’ambulanza per andare a ballare: denunciato dai carabinieri. Salvini: “E’ un imbecille”

Porto Azzurro (Livorno), 27 aprile 2023 – E’ stato denunciato il giovane che nella notte fra domenica e lunedì scorsi aveva rubato l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro usandola come...”pullmino” per andare a ballare in discoteca con altri ragazzi.

Si tratta di un 28enne residente sull'isola d'Elba, con precedenti di polizia.

Per circa un'ora si era impossessato di un'autoambulanza dell'associazione di volontariato che era parcheggiata in piazza Eroi della Resistenza, a Porto Azzurro. Il giovane aveva trovato le chiavi che erano state lasciate in un vano esterno del veicolo, quindi si era messo al volante verso Capoliveri.

Dopo aver ballato in discoteca, il ventottenne è salito di nuovo sull'ambulanza e, in direzione di Porto Azzurro, si sarebbe fermato per far salire altri giovani. Rientrato a Porto Azzurro, avrebbe avuto l'accortezza di riposizionare l'autoambulanza nel medesimo stallo da dove era stata prelevata, sperando di non destare sospetti.

Ma i volontari della Pubblica Assistenza, sollecitati dalla ricezione di un video che inquadrava il loro veicolo nei pressi della discoteca di Capoliveri la notte precedente, l'indomani mattina hanno accertato che l’ambulanza era stata effettivamente prelevata, utilizzata per percorrere circa 40 chilometri e poi riparcheggiata al suo posto, ma con un danno rilevante sulla fiancata destra mentre non sono stati riscontrati ammanchi o danneggiamenti alle apparecchiature mediche.

A fronte della denuncia contro ignoti presentata dal responsabile dell'associazione, i carabinieri di Porto Azzurro hanno rapidamente individuato e denunciato il presunto autore del gesto per furto d'uso e danneggiamento aggravati.

Il commento di Salvini

"Purtroppo contro l'imbecillità una norma o un decreto non l'hanno ancora inventati - è il commento del ministro Matteo Salvini -. Al ministero dei Trasporti stiamo lavorando a un nuovo codice della strada per portare più sicurezza su tutte le arterie italiane, ma se sei così imbecille da rubare un'ambulanza mettendo a rischio la vita delle persone e per di più ci ridi anche sopra allora hai bisogno di una sanzione, del codice civile e penale. E, perché no?, di un annetto di servizio militare".