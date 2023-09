Distraggono la cassiera della banca e portano via 8mila euro, trovati e denunciati

Piombino (Livorno), 23 settembre 2023 – Uno simulava un versamento allo sportello bancomat, i due complici aspettavano il momento buono, arrivato quando la cassiera della banca è stata distratta con una scusa e chiamata allo sportello fingendo che qualcosa non andasse.

Il trucco poteva anche essere valido: in fondo i tre malviventi in questione erano riusciti effettivamente a mettere a segno il colpo. Uno dei complici si è messo a gattonare verso la cassa, riuscendo a prendere circa 8mila euro. Peccato che non abbiano considerato un piccolo particolare: oggigiorno in qualsiasi banca si è sotto l’occhio di mille telecamere.

I carabinieri di Piombino hanno così rivisto tutta la scena e trovato i colpevoli, tre sudamericani (due donne di 43 e 66 anni e un uomo di 45), tutti e tre denunciati a piede libero per furto con destrezza.