Gare remiere, c’è la Coppa Risi’atori: la nostra diretta dal mare

Livorno, 4 giugno 2023 – Dopo il Trofeo Liberazione vinto dal Borgo Cappuccini e dopo la Coppa Santa Giulia, interrotta causa maltempo, oggi è la volta di un’altra “classica” della stagione del Palio Marinaro di Livorno: tocca alla Coppa Risi’atori.

A partire dalle ore 18 gli equipaggi a dieci remi dei rioni si lanceranno nella “maratona del mare”, dalla Meloria fino agli Scali Novi Lena, nel cuore della città. Una sfida che rievoca la tradizione dei “risi’atori”, appunto, che in tempi lontani raggiungevano con le loro imbarcazioni a remi i vascelli al largo per condurli in porto e scaricare la merce.

Il Telegrafo segue la gara in diretta dal mare nel pomeriggio.