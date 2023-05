Gare remiere, domenica la “Coppa Risi’atori”: droni e maxischermo per coinvolgere di più il pubblico

Livorno, 29 maggio 2023 – Presentata la 44a edizione della Coppa Risi’atori “Tito Neri”, che, come ogni anno, propone certezze e gustose novità.

Non cambia la formula giornaliera, le gare avranno luogo tutte domenica 4 giugno: la mattina a partire dalle 9.30, alla Bellana, si affronteranno gli atleti e le atlete delle categorie juniores, femminile e special. Il pomeriggio alle 18, sarà la volta della durissima sfida a 10 remi, 7600 metri dalla Meloria fino agli Scali Novi Lena, definita dagli esperti la maratona del mare.

Una competizione, ideata e portata avanti negli anni dalla sezione nautica Borgo Cappuccini, col supporto del cavalier Piero Neri, che si inserisce ormai da qualche anno nella più ampia manifestazione Straborgo, grazie all’intuizione vincente dell’amministrazione comunale e della Fondazione Lem.

«Una gara - spiega il sindaco Luca Salvetti - dove ci sta la storia di questa città, dei suoi lavoratori, ovvero i Risicatori e, soprattutto, le componenti fatica forza e coraggio che emergono in tutto il loro splendore. Faccio un plauso al comitato organizzatore per come si muove da anni. A partire dal presidente Luca Ondini. Siamo riusciti da qualche tempo ad inserire questa gara in un contesto che mancava. Confezionando un prodotto da esportare e far conoscere a coloro che vengono da fuori, che esalta la comunità di un quartiere, attraverso la voglia di stare insieme, la musica e l’aspetto sportivo. Ci saranno otto armi al via, e il quadrò sarà completo. Ci tenevo tanto. Al lavoro del comitato si unisce quello della Fondazione Lem, ormai punto di riferimento per l’amministrazione in chiave organizzazione eventi».

Come detto alcune novità in fatto di copertura mediatica. «Abbiamo sette professionisti - dice Adriano Tramonti di Fondazione Lem - che da oggi cominciano a lavorare sulle gare remiere. Una potenza di fuoco notevolissima, che mettiamo a disposizione per usarle come promozione turistica per la città. Giornalisti, fotografi e videomaker. La gara verrà ripresa integralmente, con una novità: oltre allo schermo gigante in piazza Mazzini, ci sarà un secondo ledwall anche lato scali Novi Lena, da accendere gli ultimi 15 minuti, per permettere di seguire la diretta senza perdere un’istante. In questa maniera gli scali diventeranno tribuna naturale dal fascino straordinario. Il commento è affidato a Fabrizio Pucci e Simona Poggianti».

Al termine della giornata ci sarà la cena in Piazza Mazzini con tutte le sezioni nautiche invitate, quindi uno show comico di Stefano Santomauro e la premiazione degli atleti. Al servizio ai tavoli contribuirà anche una brigata organizzata dal Parco del Mulino.