Giani: “Nessun problema di sicurezza per l’arrivo della nave rigassificatrice a Piombino”

Eugenio Giani

Firenze, 18 marzo 2023 – “Ritengo che le condizioni del porto non porteranno problemi dal punto di vista della sicurezza” per l'arrivo del rigassificatore nel porto di Piombino. “Eventuali iniziative di manifestazione saranno fuori dall'area del porto. La banchina, proprio per le funzioni che svolgeva, è separata dal porto in cui si entra in libertà per prendere i traghetti per l'isola d'Elba. Non vedo problemi da un punto di vista della sicurezza”.

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine dell'assemblea regionale del Pd a Fiesole.

"In una situazione di tensione internazionale - ha aggiunto - il fatto di sapere che dai prossimi giorni ci sarà nel porto di Piombino un rigassificatore che fornirà 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno senza essere dipendenti dalla Russia, è una cosa importante”.

Rispondendo poi a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni del sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, secondo cui la nave non avrebbe ancora tutte le autorizzazioni per operare, Giani ha detto questo non gli risulta.

"Ritengo che il Tar nel valutare il cosiddetto 'fumus boni iuris' l'abbia considerato puntualmente - ha spiegato .- Ritengo che la nave, nonostante tutte le azioni di contrasto che sono state fatte, arriverà e con essa lavoreremo anche sulle compensazioni su cui mi sto trovando a lavorare, per ora, da solo. Mi sarei aspettato dal sindaco Ferrari un atteggiamento diverso, spero che possa maturare” tale atteggiamento “in futuro. Ritengo che sia il momento di superare ogni polemica e di impegnarci tutti”.