Nuova azione dei “No vax No gas”: immagini di Meloni, Giani, Landini e Cingolani con le svastiche

Le immagini proiettate sul Comune di Venturina Terme

Piombino (Livorno), 17 marzo 2023 - Nuova azione del fantomatico gruppo No Vax no Gas che nottetempo ha di nuovo proiettato su alcuni palazzi di Piombino e sugli ingressi delle sedi dei sindacati le immagini del segretario della Cgil Landini, dell'ex ministro Cingolani, del governatore della Toscana Giani e della presidente del Consiglio Meloni con il simbolo della svastica sulla testa. Immagini accompagnate da slogan no vax e contro il rigassificatore. Il gruppo agito di notte con la città deserta. Nella serata odierna ha poi diffuso mail alle testate giornaliste attribuendosi l’azione.

Oltre a Piombino, le immagini sono state proiettate anche davanti alle sedi dei Comuni di Venturina, di Campiglia e di San Vincenzo. Tutto questo alla vigilia dell'arrivo della nave “Golar Tundra” per il quale la questura di Livorno ha predisposto un piano di sicurezza con decine di uomini a presidio del porto.

M. P.