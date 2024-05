Ore di angoscia per un giovane scomparso, ritrovato a Portoferraio

Portoferraio (Isola d’Elba), 12 maggio 2024 - Un 26enne di Brunico è stato salvato dal Pegaso a Portoferraio nel pomeriggio di oggi, 12 maggio. Era sulla scogliera sotto i bastioni, sopra la spiaggia delle Viste, a circa 30 metri dal suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Portoferraio, l'automedica e il Pegaso che, non senza difficoltà, ha trasportato il giovane al Pronto Soccorso dell'ospedale di Portoferraio in stato confusionale. Il ragazzo ha riportato alcune escoriazioni ma le sue condizioni non sono allarmanti. Il 26enne era stato assunto da circa due settimane come demi-chef in una nota struttura alberghiera, ma era stato licenziato il 10 maggio.

I suoi effetti personali, valigia, zaino, scarpe, ma soprattutto il cellulare, il computer, la carta di credito e dei contanti, erano stati ritrovati incustoditi in mezzo di strada la mattina dell'11 maggio in via Guerrazzi a Portoferraio. Alcuni residenti avevano subito allertato i carabinieri di Portoferraio che avevano avviato le ricerche e si erano messi in contatto con la famiglia. I genitori giunti in giornata a Portoferraio ne avevano denunciato la scomparsa. Poi nel pomeriggio di oggi la vicenda si è conclusa con il salvataggio.

V.P.