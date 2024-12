Giubileo a Livorno, tutte le cerimonie

Livorno, 29 dicembre 2024 – È tutto pronto anche a Livorno per celebrare l’Anno Santo giubilare dedicato alla speranza per volere di papa Francesco. Nella Diocesi di Livorno sarà inaugurato il 29 dicembre con l’apertura alle 15.45 nella chiesa di Santa Caterina in Venezia, durante una cerimonia con rito speciale, officiata dal vescovo Simone Giusti. Terminato il rito prenderà il via la processione, che da piazza dei Domenicani raggiungerà via della Madonna, piazza Cavallotti e di lì arriverà in via Santa Giulia, dove il corteo sosterà prima in Largo Duomo sul retro della Cattedrale di San Francesco, poi p si fermerà davanti alle porte del Battistero all’altezza di via San Francesco, dove è prevista la ’stazio’ con riflessione sul battesimo.

Dopodiché la processione riprenderà il suo cammino per raggiungere piazza Grande, dove il Vescovo aprirà la porta della Cattedrale di San Francesco, dove con il crocifisso dei condannati (che viene custodito nei locali della Misericordia di via Verdi) benedirà i fedeli e celebrerà la messa con il Gloria.

Sempre nella giornata del 29 dicembre, la mattina il Vescovo Giusti celebrerà la messa nel Santuario di Montenero, che è la chiesa giubilare della Diocesi di Livorno. Il 15 gennaio invece sarà aperta la porta santa nel carcere Le Sughere di Livorno (sempre per volontà del Papa ) con l’intervento in prima persona ancora del vescovo Giusti.

L’11 febbraio Giusti procederà con l’apertura della porta santa in ospedale, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, in ottemperanza anche in questo caso della volontà di papa Francesco.

M.D.