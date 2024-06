Livorno 15 giugno 2024 - Giuramento in accademia navale a Livorno per gli allievi ufficiali di ferma prefissata alla presenza del capo di stato maggiore della marina militare l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino e del comandante delle scuole della marina militare ammiraglio di squadra Antonio Natale.

A fare gli onori di casa e il comandante dell'accademia navale il contrammammiraglio Lorenzano di Renzo. IL Capo di stato maggiore ha sottolineato gli impegni che la marina militare sta assolvendo in un quadro che negli ultimi 2 anni è radicalmente cambiato, passando dalle missioni di peace keeping alla difesa delle navi mercantili dirette a suez contro gli attacchi degli utili. Ha anche sottolineato la necessità Che riguarda tutte le marine militari di far fronte e arginare all'esodo di personale, che si sta verificando da tempo. "La vita nella marina militare - ha detto il capo di stato maggiore - è dura pur dando grandi soddisfazioni, perciò dobbiamo intervenire per trovare una soluzione".

Monica Dolciotti