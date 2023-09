Granchi blu all’Elba, il campione di pesca: “Mangiatene il più possibile”

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 3 settembre 2023 - Dopo un’estate di romantiche schiuse al chiar di luna, che hanno fatto dell’Elba “l’isola delle tartarughe”, anche qui è arrivato dall’America il famigerato granchio blu. Esageratamente bello, molto gustoso da mangiare, ma devastante per i nostri fondali dove non ha predatori naturali. All’Elba, salvo alcuni sparuti casi di avvistamento di inizio e metà agosto, la situazione sembrava sotto controllo. Poi il granchio blu è stato avvistato sulle spiagge dell’Enfola e della Biodola tra lo sgomento dei bagnanti. E da amante delle lagune quale è, si è insediato nella zone umide di San Giovanni a Portoferraio e forse anche a Mola (Porto Azzurro)

Lo testimonia il fatto che l’altra sera in appena un’ora il 27 enne portoferraiese Nicola Spinetti con i suoi amici ne ha pescati ben 5 solo con l’aiuto di un retino. Nicola però va detto è campione regionale di pesca Surf Casting.

“Sono andato a colpo sicuro perché me lo avevano detto e poi so che il granchio blu ama le lagune, infatti ha infestato quelle venete e di Orbetello. Per cui intorno a mezzanotte, sono andato con quattro amici nella laguna di San Giovanni davanti a Portoferraio e con l’aiuto di alcuni pezzi di pesce per attirarli e dei retini ne abbiamo catturati 5 in meno di un’ora.”

“ I granchi blu - ha spiegato Nicola - sono onnivori, ma prediligono cozze, vongole, telline, piccoli crostacei e piccoli pesci. Il mio consiglio infatti è di cercare di mangiarne il più possibile perché l’incidenza della pesca sulla popolazione è solo del 4% . Noi stasera faremo una cena coi fiocchi. Prima li lessiamo poi estraiamo la polpa e ci facciamo il sugo per condire un bello spaghettino.”

Nicola pesca da quando aveva 3 anni, ha iniziato con suo nonno sul molo di Portoferraio. Dopo l’iscrizione al Circolo Sampei di Carpani, e passato al Top Casting Toscana di Livorno. Adira pescare perché gli consente di liberare la mente e stare a contatto con la natura, e poi è anche bravo. Quest’anno è campione regionale di Surf Casting, un tipo di pesca con le canne da lancio per la pesca con il “lancio dietro l’onda” e a novembre andrà in Calabria a fare i Campionati Italiani.