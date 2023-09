"Hanno rubato, li aspettiamo a fare volontariato"

Livorno, 5 settembre 2023 – Un gruppetto di minorenni, quattro ragazzi e una ragazza, domenica sera verso le 19 si sono introdotti nel cortile della sede della Misericordia in via Verdi. Hanno rubato uno scooter bianco che appartiene a un volontario di 19 anni in servizio.

I ladruncoli prima si sono soffermati sui gradini della chiesa interna a via Verdi, poi due di loro e una ragazza hanno raggiunto il parcheggio dietro la chiesa riservato ai volontari dove sono stati raggiunti dagli altri due che nel frattempo avevano spostato di peso lo scooter che volevano rubare.

Tutto questo è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. I ragazzi hanno quindi forzato i dispositivi di sicurezza dello scooter, lo hanno messo in moto e sono fuggiti in due in sella al mezzo, seguiti dagli altri a piedi.

Il direttore della Misericordia di via Verdi Gabriele Vannucci, che ha segnalato a ’La Nazione’ il furto, vuole arrivare in fondo alla questione.

"Il 19enne, nostro volontario, proprietario del motorino – racconta – lo aveva comprato con i risparmi messi da parte grazie a un lavoretto estivo". Aggiunge: "Questo episodio ha colpito non solo il nostro volontario, ma tutta la Fratellanza che ogni giorno si impegna a servizio della collettività. Invito i ragazzi che hanno commesso il furto a presentarsi perché vorremmo aiutarli a riabilitarsi consentendogli di fare del volontariato".

M. D.