I carabinieri passano al setaccio locali, luoghi di lavoro e veicoli: una notte di denunce, arresti e segnalazioni in tutta la provincia

Livorno, 27 maggio 2023 – I carabinieri del comando provinciale di Livorno, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa quelli dedicati alla sicurezza stradale, alla tutela dei lavoratori e della salute pubblica, hanno eseguito un servizio coordinato “a largo raggio” che ha visto l'impiego di pattuglie di tutte le quattro Compagnie con il coinvolgimento dei reparti speciali: il Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) e il Nucleo Ispettorato del lavoro (Nil).

In città sono state impiegate contestualmente 12 pattuglie che hanno operato in diverse zone.

In via Garibaldi un 30enne è stato sorpreso mentre, dopo aver forzato una portiera, si appropriava di uno zaino da un'auto in sosta ed è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Nell'ambito dei servizi di controlli ai locali pubblici e i loro avventori, un ristorante degli scali Novi Lena è stato chiuso e l'attività sospesa perché il titolare era sprovvisto del ''documento di valutazione dei rischi'' previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro ed è stato sanzionato per un importo di euro 4.000 euro.

Sempre a Livorno città, i militari hanno rintracciato un 41enne livornese destinatario di un ordine di carcerazione come aggravamento di una misura cautelare in corso; al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato portato alle Sughere.

I controlli alla circolazione stradale hanno permesso di individuare un 30enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico nel sangue di 1,2 gr/l, per lui la denuncia in stato di libertà e il ritiro immediato della patente. Sono state elevate ulteriori 12 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 8.400 euro e una persona è stata segnalata alla Prefettura perché sorpresa in possesso di 0,4 grammi di cocaina destinato all'uso personale.

Nel Cecinese i reparti della Compagnia, nel corso dei posti di controllo, hanno identificato 95 persone e controllato 57 veicoli, elevando 19 contravvenzioni al codice della strada: le più gravi quelle per guida con patente scaduta e per mancanza di copertura assicurativa.

Non sono mancati i controllati ad esercizi pubblici unitamente ai carabinieri del Nas tra i quali ristoranti, bar, locali di intrattenimento e sale slot. Di questi, due sono stati sanzionati per la detenzione, ai fini della successiva somministrazione, di 13 chilogrammi di cibo privo di tracciabilità e di oltre 8,5 chili di alimenti scaduti da più di tre anni. Tutto il cibo è stato sequestrato ed ai titolari sono state elevate sanzioni per 4.000 euro. Dal punto di visto del contrasto alla droga, un 47enne cecinese è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di 2,8 grammi di cocaina, sottoposti a sequestro.

I carabinieri della Compagnia di Piombino hanno sottoposto a controllo 15 esercizi pubblici, di cui due, rispettivamente a Piombino e San Vincenzo, sono stati sanzionati per complessivi 2.500 euro per mancanza di tracciabilità dei cibi conservati e per la mancata applicazione del piano di autocontrollo alimentare (Haccp). Altri due titolari di locali sono stati invece sanzionati per euro 1.000 per violazione della normativa sul diritto d'autore dai carabinieri con l'ausilio di personale della Siae di Piombino e San Vincenzo.

Dal punto di vista della sicurezza stradale, sono state elevate 8 sanzioni al C.d.S. ed un 36enne è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish a Venturina Terme. Sull'Isola d' Elba sono stati controllati 7 esercizi pubblici, anche con l'ausilio di ispettori sanitari della locale Asl, senza che venissero rilevate criticità.

Sono state identificate e controllate 98 persone e 57 auto, 4 le sanzioni per violazioni al codice della strada con sanzioni per complessivi 2.000 euro. Un 43enne, sottoposto ad etilometro, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2,37 g/l ed è stato denunciato penalmente, oltre a subire il ritiro immediato della patente. Alle persone controllate su strada, i controlli sono stati sistematici nei confronti dei destinatari di misure cautelari e di prevenzione (oltre 40 in tutta la provincia).