"I figli delle stelle": come nasce e muore una stella

Domani, 8 marzo 2024, alle ore 17 all'Auditorium Museo di via Roma 234 si terrà la conferenza “FIGLI DELLE STELLE”. La conferenza fa parte del ciclo “STUPORE DALLO SPAZIO”, la XII edizione di “Astronomia al Museo”, una attività annuale programmata dalla Sezione Toscana della Società Astronomica Italiana, che ha sede a Livorno. Essa prevede una successione di cinque conferenze con caratteristiche divulgative, rivolte sia alle scuole che alla cittadinanza, a cura di ”astronomi professionisti” provenienti da vari atenei italiani i quali ci sveleranno i segreti del cosmo con particolare riferimento alle missioni spaziali. Francesco R. Ferraro è Professore Ordinario di ASTROFISICA STELLARE presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna e si occupa dello studio delle popolazioni stellari nella nostra Galassia e nel Gruppo Locale. Laureatosi a Bologna ha svolto quasi interamente il suo percorso professionale in questo Ateneo ma ha anche trascorso numerosi soggiorni all'estero presso vari istituti di ricerca. Vincitore di importanti premi scientifici è stato responsabile di numerosi progetti di ricerca tra cui il COSMIC-LAB, ottenendo di poter utilizzare per molte ore alcuni tra i più potenti telescopi esistenti al mondo. Ha all’attivo oltre 500 pubblicazioni scientifiche perlopiù su riviste internazionali, e in questi giorni uscirà il suo primo libro divulgativo “Figli delle stelle”. La conferenza parlerà della struttura e della evoluzione delle stelle e di come, al loro interno, siano stati “generati” tutti gli elementi più pesanti dell'idrogeno: i materiali che utilizziamo ogni giorno, le molecole del nostro stesso organismo sono costituiti da atomi che sono stati costruiti negli interni stellari grazie alle reazioni termonucleari di fusione. Le reazioni termonucleari producono una immane quantità di energia e di fatto regolano la "vita" delle stelle mentre ne cambiano la composizione chimica. L'accurata conoscenza di questi processi permette non solo di ricostruire l’intera evoluzione di ciascuna stella ma anche di prevedere quale sarà la sua “morte”.

- 6 DICEMBRE, Prof.ssa Patrizia Caraveo INAF MILANO “Giù le mani dal cielo”

- 27 GENNAIO, Prof. Andrea Cimatti UNIVERSITA’ DI BOLOGNA “Svelare l’Universo invisibile con la missione Euclid “

- 15 FEBBRAIO, Prof. Roberto Buonanno PRESIDENTE S.A.It. "Di fronte al paradosso di Zenone" ore 16.00

- 8 MARZO, Prof. Francesco Ferraro UNIVERSITA’ DI BOLOGNA “ I figli delle stelle”

- 16 APRILE, Dott. Francesco Belfiore INAF FIRENZE “Galassie in evoluzione: alla scoperta dei loro segreti con il Telescopio Spaziale James Webb”

- 7 MAGGIO, Prof.ssa Scilla degli Innocenti UNIVERSITA’ DI PISA “Il Metro e l’anno Luce (la misura delle distanze nelle galassie del Gruppo Locale)”