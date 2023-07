I tifosi della Curva Nord hanno ricordato Fabio Bettinetti / Video / Foto

Livorno, 19 luglio 2023 – I tifosi della Curva Nord hanno ricordato ieri sera Fabio Bettinetti, storico ultras amaranto venuto a mancare tre anni fa.

Lo hanno fatto – ed erano molti – con un raduno in notturna proprio sotto quella curva in cui “Fabino” è stato per lungo tempo una figura carismatica, ma soprattutto un amico.

Tifosissimo del Livorno e membro dello storico gruppo Fedayn, prima della fondazione nel 1999 delle Brigate autonome livornesi (Bal), "Fabino” se ne andò sabato 18 luglio 2020, a soli 49 anni, stroncato da una lunga malattia.