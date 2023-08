Il cane Weiss è scomparso dall’8 agosto. I padroni: “Non lasceremo Livorno finché non lo ritroveremo”. E tutta la città lo cerca

Livorno, 11 agosto 2023 – A volte ci si imbatte in storie che vale veramente la pena raccontare. Storie di solidarietà e di fratellanza che iniziano fra sconosciuti, fra persone che non si sono mai viste né sentite fino a quel momento, ma che in un istante si stringono le une con le altre perché hanno una grande passione in comune: quella per i cani. L’affetto che un animale domestico può dare è impareggiabile. E la bontà e il coinvolgimento delle persone che si stanno dando una mano merita di essere sottolineata.

La storia è quella di Weiss, un cane pitbull bianco, sordo, che è stato smarrito l’8 agosto scorso a Livorno. I suoi padroni sono turisti, vengono da un’altra città: il guinzaglio si è rotto e Weiss è scappato via, spaventato, fra Ardenza e Antignano.

Ebbene, da giorni le ricerche non hanno avuto fine. Ma non solo: stanno coinvolgendo mezza Livorno (e non ci va di esagerare) con un tam-tam che si rincorre sul web, via social, via chat e chi più ne ha più ne metta. Messaggi su messaggi, avvistamenti diretti o riferiti, offerte di partecipazione alle ricerche. Un grande coinvolgimento, insomma.

Almeno fino alle 20 di venerdì 11 agosto, Weiss non si è trovato. I suoi padroni hanno lanciato un ulteriore appello su Facebook: “Rimarremo a Livorno finché non lo ritroveremo – scrivono sulla pagina Progetto Aquila odv – . Non ci sono state nuove segnalazioni. Se voi aiutarci a fare parte del gruppo di volantinaggio scrivici su Whatsapp al numero 392 8999736”.

Weiss è un pitbull bianco e arancio, sordo. I padroni ricordano: “E’ molto spaventato, quindi per favore in caso di avvistamento non rincorretelo ma chiamate subito il numero e cercate di tenerlo d'occhio. Grazie!! Aiutateci con le condivisioni. In caso di avvistamento chiamare immediatamente i proprietari ai seguenti numeri: 347/0947508 - 324/5912116 oppure per segnalazioni solo su whatsapp al numero 389/8951569. Grazie a tutti!”.

Il cane Weiss

Alle 14 l’appello dei padroni di Weiss era stato questo: “Da ieri non abbiamo più notizie di avvistamenti di Weiss, può essere che lo spavento dato dalla confusione della città l abbia spinto a nascondersi o a muoversi più lontano. Vi preghiamo di non prendere iniziative di ricerca spontanee perché potrebbero peggiorare la situazione, nel pomeriggio arriveranno sul posto altri esperti per fornire il loro contributo, anche la nostra vice presidente è arrivata in città. Una cosa essenziale di cui avremmo bisogno ora è tappezzare la città di nuovi volantini. I proprietari in questo momento sono impegnati nelle ricerche e non riescono a fare anche questo, chiunque possa stampare i volantini e dare una mano nell’affissione può contattare il 3928999736 per coordinare il tutto. Grazie di cuore!”.

E il grande cuore di Livorno si scioglie.