Il Consiglio di zona: "Basta con i tir sull’Aurelia a Quercianella"

Quercianella (Livorno), 15 settembre 2023 – Il presidente del consiglio di zona 7 Claudio Sodano interviene per illustrare la questione del passaggio dei tir attraverso la frazione di Quercianella, discussa di recente all’ultima seduta di questo organismo rappresentativo.

"Terminato il breve periodo estivo dell’interdizione al transito dei tir a Quercianella, questi mezzi pesanti sono tornati a passare in mezzo alla frazione senza rispetto delle regole e della publica sicurezza. Situazione intollerabile che necessita di soluzioni. Persino inutile ricordare quanti incidenti hanno contraddistinto il tratto Maroccone-Chioma. Tra questi spicca il recente ribaldamento di un’autocisterna che, dopo aver sbattuto il rimorchio a destra e sinistra della strada, sfiorando delle abitazioni, ha poi sversato l’intero contenuto di gasolio in giardini e torrenti".

Sottolinea: "Anche stamani (ieri, ndr) un’autocisterna ha sversato notevoli quantità di gasolio per lunghi tratti in direzione nord, danneggiando l’asfalto e inquinando ulteriormente, ma soprattutto generando pericolo per tutti gli altri utenti della strada".

"Questo è l’unico quartiere- paese della provincia livornese – osserva Sodano – attraversato da tali flussi di traffico, quando Castiglioncello, Rosignano, Vada, Cecina, Bibbona, Donoratico, San Vincenzo, Campiglia, Venturina ne furono affrancati decenni or sono con indubbi benefici". Conclude: "Affermiamo pertanto risolutamente che il tratto Maroccone-Chioma non può continuare ad essere lo svincolo dei tronconi della Variante Aurelia, tremando a ogni passaggio di camion che freccia con il suo carico di gas, carburanti, prodotti chimici e acidi. Chiediamo a tutte le istitutuzioni a prevedere subito l’installazione di tutor in località Chioma con limite di velocità sotto i 50 km orari, nella speranza che sia poi definitivamente dirottato il traffico pesante sulla A12".