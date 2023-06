Il livornese Giovanni Laviosa nominato cavaliere del lavoro

Livorno, 1 giugno 2023 – C’è anche il livornese Giovanni Laviosa fra i nuovi cavalieri del lavoro nominati stamani dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Giovani Laviosa è nato a Livorno nel 1956 e opera nell'industria chimica. E' dal 1997 presidente e amministratore delegato di Laviosa Chimica Mineraria, azienda di famiglia tra i leader mondiali nell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti a base di bentonite sia per il settore industriale sia per il largo consumo. Ne ha sviluppato l'internazionalizzazione attraverso società controllate in Spagna, Turchia, India e Francia e consolidato la presenza nel settore del pet care attraverso le acquisizioni delle francesi Damolin Etrechy e di France Litiere.

Opera con due sedi produttive a Livorno e una a Cagliari. Processa ogni anno oltre 250.000 tonnellate di materiali e fornisce più di 1.500 clienti con un export di circa il 50%. Il gruppo Laviosa occupa 350 dipendenti.