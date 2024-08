Il maestro Pupi Avati a ’ Cinema mon amour’ al giardino della Torre

Gran finale per la rassegna ’Cinema mon amour’. Stasera alle 21.30 al giardino della Torre a San Vincenzo sarà ospite, in occasione dell’ultimo appuntamento, il regista bolognese Pupi Avati. Arriva a San Vincenzo un altro personaggio di altissimo spessore e di caratura internazionale, per parlare di sé e raccontare aneddoti e segreti della sua straordinaria e luminosa carriera. Intervistato da Fabio Canessa, il regista parlerà anche de L’orto americano, film di chiusura dell’81esima mostra del cinema di Venezia presentato nella selezione ufficiale, fuori concorso. Un film ispirato proprio al romanzo ‘gotico’ scritto dal maestro bolognese, immerso nella storia e sfumato di soprannaturale, in cui la realtà e gli inganni della mente si inseguono e si mescolano senza tregua.