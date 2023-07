“Il porto delle donne non è solo il titolo di una mostra: è una presa di coscienza, una volontà di cambiare” / Video

Livorno, 15 luglio 2023 – Il porto delle donne. E' il titolo della mostra di fotografie scattate da Elena Cappanera che, fino a ottobre, sono esposte al Palazzo dei Portuali a Livorno.

Una mostra voluta dall'assessora Barbara Bonciani per valorizzare quel piccolo dieci per cento di donne che lavorano nel porto di Livorno. Volti giovani, ma anche donne più mature che hanno scelto di praticare un mestiere che, per anni, è stato esclusivamente maschile. Non poche le difficoltà per un'integrazione che ancora è lontana da essere completa. Qui sotto vi proponiamo la nostra videointervista all’assessora Barbara Bonciani.