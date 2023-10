Il presidente dell’Anci, Biffoni: “Accoglienza commovente sull’isola di Capraia per la nostra assemblea” / Video

Isola di Capraia (Livorno), 9 ottobre 2023 – Il sindaco di Prato, nonché presidente dell’Anci, Matteo Biffoni, è all’isola di Capraia per l’assemblea regionale dei sindaci toscani.

“Un’accoglienza emozionante, ringrazio la comunità di Capraia e il suo sindaco – ha esordito Biffoni – E’ stata una scelta estrema, ma questa accoglienza ci ripaga. Siamo colpiti e anche commossi”.

Il video

Quello di Capraia é il comune più piccolo della Toscana. Obiettivo dell’Anci è guardare anche alle realtà minori come appunto questa. Si parlerà di trasporto turismo e ambiente in questa assemblea che è in agenda oggi e domani.

L'accoglienza all'isola di Capraia

di Michela Berti