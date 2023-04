“Il Principe Modigliani”, un film dedicato al grande artista livornese

Livorno, 28 aprile 2023 – La Camera di commercio italo-serba ha presentato a Roma il progetto di un film storico-romantico-biografico intitolato «Il Principe Modigliani», dedicato al grande artista livornese.

Questo film - si legge in un comunicato della Camera di commercio - sarà un'accurata ricostruzione della vita e dell'opera di Amedeo Modigliani, dalla sua infanzia a Livorno fino alla tragica morte a Parigi. Gli spettatori seguiranno la sua lotta contro i demoni, la creazione di alcune delle opere d'arte più significative della storia e la sua incredibile storia d'amore con una conservatrice del museo parigino. Si tratta di un progetto estremamente importante e ambizioso che sarà interessante non solo per gli appassionati d'arte, ma anche per il pubblico più vasto.

«Come spettatori, entriamo nell'esistenza di Modigliani vivendo le sue intime passioni, fuggendo da Livorno, rimanendo stregati a Firenze, rivivendo i suoi primi e potenti romanzi - si legge nella sinossi -. Insieme ad Amedeo saremo immersi nelle visioni della sua malattia febbrile, sperimenteremo l'amore unico per sua madre, l'incomprensione del mondo, la passione vitale che non lo abbandona mai».

E ancora: «Assisteremo a premonizioni, visioni ed evocazioni da parte di streghe e medium. A Parigi, saremo chiamati dalla frenesia bohémien, la follia vitale di tutti i più grandi artisti del mondo, tutti giovani e presenti allo stesso tempo a Parigi. Incontreremo Picasso, Utrillo, Soutine e tutti gli altri, nei vicoli, nei cabaret e alle feste. Conosceremo esseri femminili voluttuosi e affascinanti, e anche noi spettatori ci innamoreremo perdutamente di ognuna delle donne di Amedeo, di ognuna delle sue muse. Un vortice di emozioni che ci trascinerà nella vita eccezionale di uno degli artisti più enigmatici di tutti i tempi».