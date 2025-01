Il sindaco: "Ci sono video e foto. Facile prendere provvedimenti"

Gli incresciosi fatti al termine della partita hanno indignato anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti (nella foto), che ha raccontato di essere stato "in tribuna ma dalla parte opposta dello stadio e dopo il fischio di fine partita sono uscito – le sue parole, affidate ai social – Ero allo stadio Zecchini e il resoconto giusto è che un gruppo di facinorosi grossetani ha aggredito giornalisti livornesi e dirigenti della società con parole, pugni e sputi, mentre i 1500 tifosi labronici hanno dato spettacolo di tifo e correttezza. È molto facile per tutti capire cosa è successo: ci sono testimonianze e immagini video, è facile per tutti compreso per chi osserva e deve prendere provvedimenti su ciò che accade prima durante e dopo le partite".

Da parte sua l’Unione Sportiva Livorno 1915 ha fatto sapere di condannare "con fermezza gli episodi di violenza avvenuti domenica nella tribuna dello stadio Carlo Zecchini di Grosseto in occasione della sfida Grosseto-Livorno, nei confronti della dirigenza amaranto. Azioni nello specifico che si sono concretizzate in pugni, colpi, spinte, sputi, lancio di oggetti, per le quali la società sta raccogliendo materiale filmato e testimonianze per potersi muovere nel modo più adeguato nelle sedi competenti, affinché venga fatta giustizia su quanto è accaduto".

E ha aggiunto che "nel contempo cogliamo l’occasione per ringraziare la nostra formidabile tifoseria per il comportamento impeccabile, straordinaria sia per il numero di presenze che in qualità di sostegno, che ha saputo evitare le provocazioni prima e dopo la partita".