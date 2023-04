In auto con il braccialetto elettronico: fermato dalla polizia municipale

Livorno, 2 aprile 2023 – Quando gli agenti della pattuglia della polizia municipale lo hanno bloccato, quasi hanno stentato a credere ai loro occhi: quel giovane nordafricano, infatti, stava transitando davanti alla “Baracchina Rossa”, sul viale Italia, alla guida di una Fiat 500 rossa ma senza patente, in totale stato confusionale e con tanto di braccialetto elettronico al polso.

Così, come se nulla fosse, quell’uomo aveva violato gli arresti domiciliari per andarsene in giro in auto: addosso aveva anche un po’ di sostanza stupefacente.

Gli agenti lo hanno portato al Comando per ulteriori approfondimenti, poi anche al Pronto soccorso per l'accertamento del suo stato psicofisico. E’ stato segnalato al prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti.