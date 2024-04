In bicicletta contro un’auto, grave incidente a Donoratico

Donoratico (Livorno), 28 aprile 2024 – Brutto incidente nel pomeriggio a Donoratico. Un anziano di 85 anni che si trovava in bicicletta sulla via Aurelia si è scontrato per cause ancora in via di accertamento con un’auto.

L’impatto è stato violento. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno anche richiesto l’intervento dell'elisoccorso Pegaso 3.

I sanitari arrivati sul posto hanno trovato l’anziano non cosciente a terra. L’uomo è stato quindi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.