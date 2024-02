Livorno, 7 febbraio 2024 – In palestra al Gymnasium con il bus navetta pagato dall’amministrazione provincia, ma solo a partire da gennaio "perché prima non c’erano soldi per garantire questo servizio di trasporto" hanno riferito ieri gli alunni del professionale Orlando.

La materia di scienze motorie (l’educazione fisica per capirci) per i ragazzi del’Orlando da settembre a dicembre è consistita esclusivamente "in lezioni teoriche – hanno testimoniano gli alunni – perché nella sede di piazza Due Giugno non c’è la palestra e nei vicini Iti Galilei e Liceo Cecioni non c’erano spazi disponibili anche per noi all’interno dei loro impianti sportivi".

Anche in questo caso l’amministrazione provinciale ha dovuto trovare una via d’uscita: indirizzare gli alunni dell’Orlando alla palestra del Gymnasium che usano anche gli alunni del Geometri Buontalenti che hanno la loro sede in via Zola, nelle vicinanze. Ma per i ragazzi dell’Orlando andare a piedi da piazza Due Giugno al Gymnasium, o con un autobus del trasporto urbano è sembrato impraticabile.

Di qui l’idea del noleggio di un minubus-navetta. Però le risorse economiche per pagarlo sono state disponibili solo ad anno nuovo.

Perciò dopo quasi quattro mesi di lezioni teoria di scienze motorie, gli allievi dell’Orlando finalmente passata Epifania hanno trovato nella calza della Befana il bus-navetta per raggiungere la palestra.

Anche ieri mattina il bus-navetta è arrivato puntuale in piazza Due Giugno, ma non ha caricato i ragazzi perché le lezioni di educazione fisica sono saltate per la protesta.

di Monica Dolciotti