“In via De Larderel una discarica di biciclette a cielo aperto”

Livorno, 18 aprile 2023 – “Aci Livorno è da sempre favorevole all’uso della bicicletta: ben vengano le iniziative e l’uso di questo mezzo tanto caro ai livornesi, ma si devono fare più controlli per favorire anche un certo decoro per la nostra amata città”.

Comincia così l’intervento dell’ente di via Verdi, che questa volta focalizza l’attenzione sul problema delle biciclette abbandonate.

In via De Larderel, a un passo da piazza della Repubblica, chi si dirige in centro “si trova davanti a un ammasso di biciclette abbandonate che creano una triste atmosfera di degrado: decine di biciclette, in chiaro stato di abbandono, giacciono in una piccola e malconcia piazzetta”, scrive l’Aci. Che continua: “Se si passeggia per Livorno sarà facile notare come questa situazione sia consuetudine in molti angoli della città. A un occhio più attento, le biciclette abbandonate sono facilmente riconoscibili, soprattutto dallo stato di degrado delle ruote, arrugginite e sgonfie”.

"Se si vuole offrire un rispettabile biglietto da visita per chi passa dalla nostra città – conclude Aci Livorno – si deve intervenire su evidenti punti deboli che creano disturbo e malcontento collettivo. Ancora una volta chiediamo un intervento immediato da parte della nostra amministrazione”.