Inaugurata sull’isola di Pianosa la base-laboratorio del Cnr

Livorno, 22 giugno 2023 – Inaugurata oggi, sull'isola ex carcere di Pianosa, la base di ricerca del Cnr. Con una capienza fino a 25 posti letto distribuiti in 11 camere, ospiterà ricercatori per progetti nazionali e internazionali sugli ambienti e gli ecosistemi marino e terrestre, risorse idriche e clima.

Denominata “Base ricerca Pianosa”, la struttura è stata realizzata nell'edificio dell'ex caserma dei carabinieri, messo a disposizione dal Demanio al dipartimento di scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente del Cnr che a sua volta ha affidato la gestione all'Istituto di geoscienze e georisorse dell'area del Cnr di Pisa in collaborazione con l'Istituto di bio economia (Cnr-Ibe), e con l'Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar).

La base Cnr sull'isola di Pianosa

La Brp-Cnr, si spiega, «costituisce una infrastruttura strategica in grado di ospitare gruppi di lavoro, supportare progetti di ricerca e/o di formazione e favorire un confronto e un dibattito tra le varie comunità locali, nazionali ed internazionali su tematiche di scienza di base, ma anche di scienza applicata con ricadute sul territorio. Si inserisce in un laboratorio naturale, quale è l'isola di Pianosa con le sue peculiari caratteristiche climatiche, idrologiche, morfologiche, geologiche e biologiche s.l. che offrono numerose possibilità per ricerche scientifiche monotematiche e/o integrate, sui due macro-ambienti terra e mare”.

Per la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza «la base coniuga l'approccio multi disciplinare ai cambiamenti climatici ma è soprattutto aperta, come dimostrano alcuni studi già in corso, alla interazione con altri enti di ricerca e partner europei ed internazionali. L»ospitalità' di questa base darà frutti di conoscenza a beneficio della collettività«.