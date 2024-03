Livorno, incendio all’ex Hotel Corallo. Intervento dei vigili del fuoco

Livorno, 22 marzo 2024 – Un incendio ha interessato l’ex Hotel Corallo nei pressi della stazione a Livorno.

Vigili del fuoco e Misericordia sul luogo dell'incendio (Foto Novi)

E’ scattata l’emergenza con l’arrivo dei vigili del fuoco di Livorno, delle ambulanze e della polizia. Accade in via Ugo Foscolo.

Per i vigili del fuoco è intervenuta anche un’autoscala. L’ex Hotel Corallo è un’immobile di particolare bellezza e imponenza da moltissimi anni chiuso.

Il fumo è arrivato fino all'ultimo piano e infatti in un primo momento sembrava ci fossero più focolai, ma per fortuna non era così. Sono state viste luci accese nell'edificio e forse il rogo è partito da stampanti in disuso. L'ex albergo chiuso e abbandonato da anni e oggetto di vendita all'asta fallimentare, non è stato ancora venduto e di recente intrusi hanno forzato una porta lato cavalcaferrovia e si sono introdotti all'interno. Infatti sono evidenti i segni di bivacchi e questo ha fatto temere in un primo momento che delle persone potessero essere coinvolte nell'incendio, ma al momento non risulta.

I vigili del fuoco supportati dagli operatori della Misericordia e dalla polizia municipale dovranno passare al setaccio l'ex albergo stanza per stanza.

Monica Dolciotti