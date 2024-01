Incendio in un appartamento, muore un uomo di 57 anni

Livorno, 24 gennaio 2024 – Un uomo di 57 anni è morto nella serata di ieri a Castiglioncello in seguito a un incendio che si è sviluppato – per cause in via di definizione – nell’appartamento in cui abitava.

L’incendio alle 21 circa in via Giovanni Pisano.

Pare che l’uomo in quel momento fosse a letto, nella camera situata al piano terreno. In casa c’era anche la madre, che è stata trasportata all’ospedale di Livorno per accertamenti.

Sono intervenute squadre della Misericordia di San Pietro in Palazzi e della Pubblica Assistenza di Rosignano, i vigili del fuoco di Cecina e i carabinieri di Castiglioncello.

L’uomo è stato portato fuori dall’appartamento dove è stato fatto di tutto per rianimarlo, ma non ci è stato nulla da fare.