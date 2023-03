Incendio in un’abitazione Intossicate sei persone 33enne sospettato del rogo

Paura in via del Pastore ad Ardenza ieri nel primo pomeriggio, dove è divampato un incendio in una abitazione. Sei le persone intossicate dal fumo, tre delle quali minorenni. Sono intervenute sul posto quattro ambulanze di Pubblica Assistenza e Misericordia. Sono arrivate anche le pattuglie di polizia e carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme rapidamente.

Il rogo nell’abitazione sarebbe stato appiccato da un uomo di 33 anni che pare abbia incendiato un materasso. L’uomo vive in via del Pastore con la convivente, un’italiana di 30 anni.

L’uomo aveva avuto dei comportamenti per i quali erano già intervenuti gli agenti delle volanti nei giorni passati.

Ieri pare che, al culmine di una lite nell’appartamento dove è divampato l’incendio, il 33enne di origine colombiana abbia dato fuoco al materasso.

Solo l’intervento dei poliziotti delle volanti lo ha indotto a uscire dall’abitazione dove era rimasto impugnando delle lamette da barba. Ma i vigili del fuoco per primi lo avevano tranquillizzato e i soccorritori della Misericordia a loro volta lo hanno persuaso a farsi accompagnare in ospedale.

Anche lui, con le altre persone intossicate dal fumo del rogo, è stato trasferito al pronto soccorso per accertamenti. Dopodiché ha accettato di essere trattenuto nel reparto di psichiatria perché era in stato di alterazione mentale. L’uomo avrebbe infatti seri problemi di salute mentale.

Sono in corso tuttavia le indagini per appurare le ragioni della lite e dell’incendio all’interno dell’appartamento di via del Pastore, dove è intervenuta anche la polizia scientifica.

Si teme che al culmine della lite con la donna, l’uomo possa avere commesso un gesto insano che avrebbe innescato l’incendio.

Le fiamme hanno prodotto un denso fumo che ha subito invaso tutta la palazzina di via del Pastore.

Le famiglie che ci abitano sono scappate in strada e hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero in tutto l’appartamento e in quelli circostanti. Poteva accadere una tragedia perché, data l’ora, tutti erano ancora a casa per il pranzo.

Monica Dolciotti