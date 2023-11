Piombino, principio di incendio in una scuola media: studenti evacuati

Piombino (Livorno), 6 novembre 2023 – Principio di incendio in una scuola media a Piombino in via Palmiro Togliatti. In base alle prime informazioni, sembra che tutto sia partito da un cortocircuito. I custodi sono immediatamente intervenuti ed è stato dato l’allarme.

Gli studenti, come da procedura, sono stati evacuati in via precauzionale. E sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e anche un’ambulanza Medicalizzata di Piombino. Accertamenti su un dipendente scolastico per sospetta inalazione di fumo.